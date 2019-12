LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

BVB-Star Jadon Sancho sorgt für neuen Rekord-Marktwert

17.12.2019, 13:52 Uhr | t-online.de , vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Der BVB-Youngster Jadon Sancho ist ein beliebter Spieler in der Fußballwelt. Und das zahlt sich aus. Wie "Transfermarkt.de" berichtet, hat Sancho seinen Marktwert um 20 Prozent gesteigert. Damit ist er 120 Millionen Euro wert. Damit ist er der mit Abstand wertvollste Bundesliga-Profi seit der Erhebung im Jahr 2004. Achraf Hakimis Wert stieg zudem um 50 Prozent und damit von 30 auf 45 Millionen Euro.

Hertha BSC soll einem Bericht von "fussballtransfers.com" zufolge an einer Verpflichtung von Borussia Dortmunds Julian Weigl interessiert sein. Der Berliner Klub will sich in der Winterpause mithilfe von Investor Lars Windhorst noch einmal verstärken. Besonders auf der Position vor der Abwehr fehle eine starke Kraft.

Julian Weigl vom BVB: Offenbar hat der Hauptstadt-Klub Hertha BSC Interesse an dem Profi-Spieler. (Quelle: Jan Huebner/imago images)



Sieben Ligasiege in Serie, RB Leipzig hat einen Lauf. Ihre Tabellenführung wollen die Sachsen auch im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellendritten Borussia Dortmund behaupten. Aber RB-Coach Julian Nagelsmann wollte die Bedeutung des Duells nicht so hoch hängen. "Es ist nicht zwangsläufig richtungsweisend. Wenn wir nicht gewinnen, ist unsere Saison nicht kaputt", sagte er. Es könnte für RB und auch die Borussen ein Schlüsselspiel werden. Denn beim nächsten Erfolg der Sachsen würde der Vorsprung auf den BVB schon sieben Punkte betragen. Entsprechend heiß sind die Dortmunder. "Da wird es sicher brennen", sagte BVB-Kapitän Marco Reus. Sportdirektor Michael Zorc war anders als Nagelsmann angriffslustiger: "Das ist ein Spitzenspiel, das wir gewinnen wollen."

Für Borussia Dortmund und RB Leipzig geht es heute um den Sieg. Doch ein weiterer Gedanke beschäftigt derzeit beide Klubs: Und zwar, wer Erling Haaland, den Top-Spieler aus Salzburg, an Land ziehen kann. Die Medien widersprechen sich immer wieder, wenn es um Haalands Entscheidung geht. Angeblich stehe sogar ein ganz anderer Klub auf der Liste des jungen Spielers: Manchester United.

Am 16. Spieltag der Bundesliga lädt der BVB RB Leipzig zum Topspiel. Anstoß ist um 20.30 Uhr im Signal Iduna Park. Verfolgen können Sie das Spiel auf Sky. Auf dem Spielfeld stehen voraussichtlich Roman Bürki, Dan-Axel Zagadou, Mats Hummels, Manuel Akanji sowie Jadon, Sancho, Achrad Hakimi, Julian Weigl, Julian Brandt, Kapitän Marco Reus und Thorgan Hazard.

Jubel beim BVB nach der Partie gegen den 1. FSV Mainz 05: Am Dienstag muss Borussia Dortmund gegen RB Leipzig ran. (Quelle: Revierfoto/imago images)



Hallo und herzlich willkommen zurück! Auch an diesem Dienstag finden Sie hier in unserem Sport-Live-Blog wieder alle News zum BVB und Lokalsport der Stadt. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel hinterlassen.