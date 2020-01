LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB-Kapitän Marco Reus ist von U23-Spieler begeistert

15.01.2020, 09:27 Uhr | t-online.de , vss

In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Die U23 von Borussia Dortmund ist mit insgesamt zehn Neuzugängen in die Saison gestartet. Und einer hat es Marco Reus besonders angetan. Chris Führich hat bereits mit der Profi-Mannschaft trainiert und ist dem Kapitän dort positiv aufgefallen. Das berichten die "Ruhrnachrichten". Er war mit der Mannschaft im Winter-Trainingslager in Marbella und lief dort auch beim Testspiel gegen Feyenoord Rotterdam auf. Dort wurde er von Reus gesondert gelobt.

Führich ist schon seit 2017 in der Bundesliga aktiv, damals in Köln. 18 Mal spielte er in der Regionalliga für BVB II und stürmte meist den linken Flügel. In der Jugend lief er bereits für die U17 in Dortmund auf.

Borussia Dortmunds Präsident Reinhard Rauball sieht BVB-Abwehrchef Mats Hummels, der derzeit nicht zum Kader von Bundestrainer Joachim Löw zählt, immer noch als Mann für die DFB-Auswahl: "Das ist unsere Meinung, wenn wir den Mats täglich im Training sehen und bei den in den Spielen. Er hat eine tolle Hinserie gespielt. Dass er das Zeug hat, international auf Länderebene zu spielen, das ist für uns nachvollziehbar." Das sagte er beim Neujahresempfang der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Rauball hat außerdem den FC Bayern München im Titelkampf der Fußball-Bundesliga ganz oben auf dem Zettel. "Wer glaubt, die Bayern abschreiben zu können, wird eines Tages eines Besseren belehrt werden. Die Bayern werden im Endspurt um die deutsche Meisterschaft mit vorne dabei sein.

Mats Hummels im Wintertrainingslager in Marbella: BVB-Präsident sieht den Abwehrchef als Mann für die DFB-Auswahl. (Quelle: Pro Shots/imago images)



