Enttäuschung beim BVB nach DFB-Aus gegen Bremen

05.02.2020, 07:31 Uhr | t-online.de, vss

Große Streiterei nach einem Foul an Giovanni Reyna vom BVB: Das frühe Aus der Dortmunder im DFB-Pokal enttäuscht Trainer Favre. (Quelle: Bergmann/imago images)

Der frühe Pokal-K.o. schon im Achtelfinale schlug Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre schwer auf den Magen. "Wir waren einfach zu lethargisch", sagte der Schweizer nach der überraschenden 2:3 (0:2)-Niederlage beim Abstiegskandidaten Werder Bremen und setzte dazu eine bekümmerte Miene auf.

Besonders in der ersten Halbzeit fanden die Gäste überhaupt nicht ins Spiel, mit ungewöhnlicher Unruhe verfolgte Favre den Auftritt seiner Schützlinge im Weserstadion:

