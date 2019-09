Am S-Bahnhof Mengede

BVB-Fan vor Barcelona-Spiel in Dortmund attackiert und ausgeraubt

18.09.2019, 15:50 Uhr | t-online.de, dpa

Ein Fan hält einen BVB-Schal während eines Spiels des Fußball-Vereines in die Luft: In Dortmund ist einem Mann bei einem Überfall ein ähnliches Exemplar geklaut worden. (Quelle: Kirchner Media/imago images)

In Dortmund ist ein Anhänger des BVB an einem Bahnhof von drei Männern überfallen worden. Die Unbekannten sollen den Mann erst zu Boden geschlagen, und ihm dann seinen Fan-Schal sowie eine Brille abgenommen haben.

Ein BVB-Fan ist am Dienstagabend vor dem Champions-League-Spiel gegen FC Barcelona auf einem S-Bahnhof in Dortmund überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hat der 28-Jährige mit seiner Begleitung gegen 19.30 Uhr auf eine S-Bahn am Bahnhof in Dortmund-Mengende gewartet.

Zeugen berichteten, dass auf einmal drei unbekannte Männer auf den 28-Jährigen, der einen BVB-Fanschal trug, zugegangen sein sollen. Sie sollen den Mann daraufhin zu Boden geschlagen und ihm seinen Borussia Dortmund-Ultras-Schal sowie eine Brille abgenommen haben. Danach flüchteten die mutmaßlichen Räuber.







Der 28-Jährige wurde durch den Raubüberfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nun nach den drei unbekannten Männern, die alle um die 1,80 Meter groß gewesen sein sollen, und nach Zeugen.