Dortmund

2:2 gegen Bremen: Dortmund fällt in der Tabelle zurück

28.09.2019, 20:27 Uhr | dpa

Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga wieder Punkte liegen lassen. Der BVB kam am Samstagabend gegen Werder Bremen nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus und fiel in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Bereits in der Vorwoche hatte der BVB bei Eintracht Frankfurt nur 2:2-Unentschieden gespielt.

Mario Götze (9. Minute), der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand, und BVB-Kapitän Marco Reus (41.) erzielten vor 81 365 Zuschauern die Dortmunder Tore. Milot Rashica (8.) hatte Bremen zunächst in Führung gebracht, Marco Friedl (55.) gelang in der zweiten Halbzeit der Ausgleich für die Hanseaten, die Tabellenplatz zehn behaupteten.