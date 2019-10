Häusliche Gewalt

Mann in Dortmund von eigener Frau mit Messer tödlich verletzt

02.10.2019, 10:38 Uhr | dpa

Ein Blaulicht der Polizei: Am Dienstag wurde ein Mann in Dortmund mit einem Messer tödlich verletzt. (Quelle: Lino Mirgeler/dpa)

Am Dienstagnachmittag ist ein Mann in Dortmund mit einem Messer tödlich verletzt worden. Unter Verdacht steht ausgerechnet seine Frau – die in Notwehr gehandelt haben könnte.

Eine 42-Jährige soll am Dienstagnachmittag in Dortmund ihren eigenen Mann mit einem Messer tödlich verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, kam der 50-Jährige durch einen Stich in den Bauch ums Leben.



Laut Aussage der Frau soll er sie zuvor geschlagen haben und wollte sich offenbar gerade auf sie stürzen. Ob die Frau absichtlich zugestochen hat oder der Mann im Gerangel tödlich verletzt wurde, ist laut Staatsanwaltschaft noch nicht klar.



Leichnam soll obduziert werden

Es müsse erst geklärt werden, ob es sich um Notwehr gehandelt habe. Der 50-Jährige soll obduziert werden. Sowohl er als auch seine Frau seien stark betrunken gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.







Der Mann sei bereits früher immer wieder gewalttätig gegenüber der Frau gewesen, so die Ermittler. Die 42-Jährige wurde daher zunächst nur vorläufig festgenommen.