Dortmund

Hummels zu Besuch bei der Fußball-Nationalmannschaft

11.10.2019, 20:15 Uhr | dpa

Der von Bundestrainer Joachim Löw nicht mehr berücksichtigte Ex-Nationalspieler Mats Hummels hat seinen ehemaligen DFB-Teamkollegen am Freitag einen Trainingsbesuch abgestattet. Der Deutsche Fußball-Bund twitterte am Nachmittag Bilder, auf denen der Weltmeister von 2014 zusammen mit Joshua Kimmich und Torwart Marc-André ter Stegen auf dem Trainingsgelände von Hummels' Verein Borussia Dortmund zu sehen ist. Das DFB-Team bereitet sich dort auf das EM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr MESZ/RTL) in Tallinn gegen Estland vor. Der 30-Jährige verbreitete den Tweet weiter und kommentierte diesen mit: "Halloooooo."