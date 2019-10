Dortmund

Topspiel Dortmund-Gladbach: Schafft Favre die Wende?

19.10.2019, 02:40 Uhr | dpa

Borussia Dortmund will mit aller Macht den Weg aus der Ergebniskrise in der Fußball-Bundesliga finden. Nach drei ernüchternden 2:2-Unentschieden in Folge muss das Team von Trainer Lucien Favre heute im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach ran. "Wir wollen unbedingt gegen Gladbach gewinnen und in der Meisterschaft da sein", sagte Favre vor dem Wiedersehen mit seinem alten Club. In Gladbach war der 61-Jährige nach einer Serie von fünf Niederlagen zum Saisonstart im September 2015 zurückgetreten.

Gegen den aktuellen Tabellenführer hat Dortmund eine glänzende Bilanz, gewann die vergangenen acht Bundesliga-Spiele in Folge. Gladbach reist mit der Empfehlung von vier Liga-Siegen in Folge an. Die 16 Punkte sind ein Ergebnis der Arbeit des neuen Trainers Marco Rose. "Er ist super hier angekommen und repräsentiert den Club großartig", sagte Sportdirektor Max Eberl.

Wie Gladbach will auch der FC Schalke 04 mit dem neuen Coach David Wagner den Erfolgsweg fortsetzen und am Sonntag in Hoffenheim punkten. Spannung herrscht auch in den Kellerduellen zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr) sowie dem 1. FC Köln und dem SC Paderborn (Sonntag, 15.30 Uhr).