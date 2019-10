Staatsschutz ermittelt

Unbekannte verüben Brandanschlag auf Moschee

21.10.2019, 13:48 Uhr | AFP, dpa

In der Nacht zum Montag sollen zwei Unbekannte Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit auf eine Moschee in Dortmund geworfen haben. Die Fassade wurde leicht beschädigt. Die Ermittler suchen Zeugen.

Zwei Unbekannte haben in Dortmund einen Brandanschlag auf eine Moschee verübt. Die Täter warfen in der Nacht zum Montag zwei Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit auf das islamische Gotteshaus im Stadtteil Eving, wie die Polizei mitteilte. Ein Brandsatz zerbrach an der Fassade, der andere auf dem Boden vor der Moschee. Es entstand geringer Schaden.

Nach den Flaschenwürfen entzündete sich die Flüssigkeit in den beiden Gefäßen. Eine dritte Flasche fiel auf den Straßenbelag und ging dabei in Flammen auf. Das Feuer war jedoch beim Eintreffen der Polizei bereits erloschen, die Täter entkamen unerkannt. Die Fassade und ein Fenster der Moschee wurden leicht beschädigt.

Bei dem betroffenen Gebäude handelt sich um eine Moschee der Türkisch-Islamischen Union Ditib im Norden Dortmunds. Aufschluss über die Hintergründe des nächtlichen Anschlags sollen nun die Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes geben. Die Ermittler suchen außerdem Zeugen.







Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange zeigte sich schockiert von der Tat. "Wir werden als Polizei alles tun, was möglich ist, um die Gemeinden zu schützen", erklärte der Behördenleiter.