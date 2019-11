Frankfurt am Main

Schweres Los für die Eintracht: Pokal-Achtelfinale gegen RB

03.11.2019, 18:49 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat für das Achtelfinale des DFB-Pokals ein schweres Los gezogen. Die Hessen treffen in der Runde der letzten 16 im eigenen Stadion auf den Bundesliga-Rivalen RB Leipzig, wie die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ergab. Die Partien werden am 4. und 5. Februar 2020 ausgetragen.

Für den Titelträger von 2018 wird es im diesjährigen Wettbewerb das erste Aufeinandertreffen mit einem anderen Bundesliga-Team. Zuvor hatte die Eintracht von Trainer Adi Hütter Drittligist Waldhof Mannheim in der ersten und Zweitligist FC St. Pauli in der zweiten Runde besiegt. Das Duell zwischen Frankfurt und Leipzig ist im Achtelfinale das einzige zweier deutscher Europacup-Starter.