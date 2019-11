Feuer blieb erst unbemerkt

Opa rettet Familie vor Wohnhausbrand in Dortmund

26.11.2019, 07:28 Uhr | dpa

Leuchtendes Blaulicht an einem Feuerwehrwagen: Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht am Straßenrand: In Dortmund hat ein Großvater seine Familie vor einem Brand gerettet. (Quelle: Wedel/Symbolfoto/imago images)