Dortmund

Feuer in Dortmunder Haus mit mehreren Verletzten

25.12.2019, 19:05 Uhr | dpa

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Dortmund sind am Mittwochabend bei einem Feuer verletzt worden. Nach ersten Informationen der Feuerwehr kamen vier Menschen ins Krankenhaus, wie ein Sprecher sagte. Die Einsatzkräfte waren am Abend noch vor Ort. Demnach wurden zwei der Bewohner durch eine Drehleiter aus der Dachwohnung gerettet. Informationen zur Brandursache und dem Zustand der Verletzten gab es zunächst nicht. Zuvor hatte der WDR berichtet.