Geflügelte Postboten

Weltgröße Brieftaubenmesse in Dortmund

02.01.2020, 09:43 Uhr | dpa

In Dortmund versammeln sich diese Woche Taubenzüchter aus aller Welt. Auf der Brieftaubenmesse zeigen sie ihre Vögel. Taubenzucht als Hobby boomt – ist aber auch umstritten.

In Dortmund werden an diesem Wochenende mehr als 12.000 Besucher zur internationalen Brieftaubenmesse erwartet. Die zweitägige Schau vom 4. bis 5. Januar mit 200 Anbietern aus Europa und Asien sei die weltgrößte Ausstellung dieser Art, betonte der veranstaltende Verband Deutscher Brieftaubenzüchter. Erstmals seien diesmal auch Ziervogelhalter vertreten, sagte eine Sprecherin.

Ein umstrittenes Hobby

In Boomzeiten gab es dem Verband zufolge bundesweit mehr als hunderttausend Brieftaubenzüchter, derzeit seien es noch etwa 30.000. In einigen ländlichen Regionen Deutschlands lebe das Hobby aber wieder auf. In osteuropäischen Ländern wie Polen oder Bulgarien erfreue sich die Taubenzucht großer Beliebtheit – ebenso in manchen ostasiatischen Ländern.

Der Tierschutzbund kritisierte eine Ausbeutung der Vögel. Bei Wettkämpfen würden Tausende Tauben getötet, verletzt oder gingen verloren.