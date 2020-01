Dortmund

BVB-Neuzugang Haaland trainiert zunächst individuell

04.01.2020, 17:22 Uhr | dpa

Neuzugang Erling Haaland ist im Trainingslager von Borussia Dortmund in Marbella zunächst noch außen vor. Der 19 Jahre alte Norweger gehörte zu den Spielern, die am Samstagnachmittag noch nicht an der ersten Einheit in Andalusien teilnahmen. Das Sturm-Talent war zuletzt bei Red Bull Salzburg leicht verletzt und soll nach seinem Wechsel für festgeschriebene 20 Millionen Euro bei den Dortmundern erst langsam an sein neues Team herangeführt werden. Ziel sei es, Haaland noch in Marbella ins Mannschaftstraining zu integrieren, teilte der BVB mit.