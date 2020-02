Dortmund

Betrunkener landet im Graben: Kippe flog zurück ins Auto?

17.02.2020, 13:21 Uhr | dpa

Der Fahrer (26) eines Autos im Graben hatte für Polizisten in Dortmund eine ungewöhnliche Begründung seines Unfalls parat: Er habe eine Zigarettenkippe aus dem Fenster geschnippt, die wieder zurück ins Auto geflogen sei. Da der Mann laut Polizei unter Alkohol und Drogen stand und keinen Führerschein dabei hatte, wird jetzt gegen ihn ermittelt.

Ein Zeuge hatte das Auto in der Nacht zu Montag im Graben entdeckt und die Beamten gerufen. Die rochen sofort den Alkohol, ein Schnelltest schlug auch auf Drogen an. "Einen Führerschein konnte der augenscheinlich unverletzte Dortmunder nicht vorzeigen", ergänzte die Polizei am Montag. Der Wagen wurde abgeschleppt.