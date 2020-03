Dortmund

33-Jähriger getötet: Lebensgefährtin in Untersuchungshaft

13.03.2020, 17:21 Uhr | dpa

Im Fall der Tötung eines 33-Jährigen in einer Wohnung in Dortmund ist am Freitag dessen Lebensgefährtin in Untersuchungshaft genommen worden. Die 34-Jährige soll den Mann am Donnerstag bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messerstich getötet haben. Ihr minderjähriger Sohn sei Zeuge der Tat gewesen, berichtete Staatsanwältin Sandra Lücke. "Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass sie deutlich alkoholisiert war", so Lücke weiter. Ermittelt werde wegen Totschlags.

Das Paar war polizeibekannt. In der Vergangenheit habe es mehrfach Einsätze im Zusammenhang mit Streitigkeiten zwischen den beiden gegeben, sagte die Staatsanwältin. Die Frau war am Donnerstag noch am Tatort in einem Mehrfamilienhaus festgenommen worden. Sie habe bislang von ihrem Schweigerecht Gebrauch gemacht.