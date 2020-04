Familienvater unter Verdacht

Verbrechen in Dortmund: Mutter und drei Kinder tot

02.04.2020, 18:58 Uhr | t-online.de

Kriminaltechnik Dortmund im Einsatz: In Barop hat die Polizei vier Leichen in einer Wohnung gefunden. (Quelle: Rene Werner/IDANewsMedia/dpa)

In einer Wohnung in Dortmund hat die Polizei die Leichen einer Frau und ihrer drei Kinder entdeckt. Der Familienvater wurde ebenfalls tot aufgefunden.

Die Polizei hat am Vormittag mehrere Leichen in einer Wohnung in Dortmund-Barop gefunden. Dabei handelt es sich offenbar um eine 38-jährige Dortmunderin und ihre drei Kinder im Alter von zwei, sechs und acht Jahren. Kurz zuvor hatte es einen Suizid an einer Autobahnbrücke an der A45 gegeben. Bei dem Toten dort handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um den Familienvater.

Die Polizei geht davon aus, dass der 41-Jährige erst seine Ehefrau, die drei Kinder und dann sich selbst tötete. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, habe sich der Mann zuvor bei seinem Arbeitgeber zum Homeoffice abgemeldet. Hintergründe zur Tat sind bislang nicht bekannt.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.