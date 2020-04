Köln

Nach Zwangspause: Einzelhandel bereitet Wiederöffnung vor

17.04.2020, 14:36 Uhr | dpa

Vorbereiten für den Neustart ins Geschäftsleben: Nach der langen Pause wegen der Coronavirus-Pandemie werden viele Läden in NRW auf die Wiedereröffnung vorbereitet. Beispielsweise in Kölner Einkaufsmeile Schildergasse legte eine Mitarbeiterin eines Juweliergeschäfts am Freitag Schmuck in die leere Auslage. An einem Laden wurde ein Schild montiert, an einem anderen war das Schaufenster noch mit einer Plane verhängt. Ab Montag dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter wieder öffnen.

In Düsseldorf stellte sich beispielsweise die Inhaberin eines Geschäfts für fair gehandelte Bio-Mode auf die Wiedereröffnung nach vier langen Wochen Zwangspause ein. Margarete Riemer räumte eingetroffene Ware in die Regale. "Ich habe Masken bestellt und halte Desinfektionsmittel für meine Kunden bereit", berichtete die Geschäftsfrau. Sie beklagte Umsatzeinbußen von über 80 Prozent trotz eines Lieferservices für ihre Kunden.

Auch der Inhaber eines Schuhgeschäfts mit acht Filialen in Soest, Unna, Dortmund, Werl und Schwerte rüstete sich eilig für Montag. "Wir wollen alles hübsch machen", sagte Marc Schreiber der dpa. Schilder sind aufgehängt, die mahnen, Abstand zu halten, ein Spuckschutz an den Kassen errichtet. Auch Desinfektionsmittel und Mundschutz für alle 70 Mitarbeiter habe er besorgt. Aber bis kurz vor der Öffnung fehlte seitens der Politik noch eine gesicherte Auskunft darüber, wie viel Personen er denn in seine Läden einlassen dürfe, kritisierte Schreiber. Er habe die Mitarbeiter daher zunächst zahlenmäßig erst mal nur "sehr vorsichtig" eingeplant.

Die Schließung der letzten Wochen sei ein "Desaster" für ihn. Für alle Mitarbeiter habe er Kurzarbeitergeld beantragt. Vielen Geschäftsinhabern fehle jetzt Liquidität, im Herbst erwarte er eine Insolvenzwelle, sagte Schreiber.