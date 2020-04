Dortmund

Salamanderpest breitet sich im Ruhrgebiet aus

20.04.2020, 05:45 Uhr | dpa

Ein gefährlicher Hautpilz breitet sich rapide im Ruhrgebiet aus und bedroht den Feuersalamander. Der vermutlich aus Asien stammende Bsal-Pilz verursache ein Massensterben, man spreche auch von der Salamanderpest, sagte der Experte Hans-Dieter Otterbein von der Naturschutzorganisation Agard. Bsal habe in der Nordeifel und jetzt auch im Ruhrgebiet schon zu deutlichen Bestandsrückgängen beim Feuersalamander geführt.

Der Pilz befällt nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz (Agard) auch den Kammmolch als eine in Deutschland streng geschützte Art. Bsal war dem Experten Otterbein zufolge 2018 in Essen nachgewiesen worden, dann in Bochum, Witten und seit Ende 2019 auch an einigen Feuersalamandern in Dortmunder Wäldern.