Dortmund

Rollator und Kinderwagen brennen in Mehrfamilienhaus

09.05.2020, 12:59 Uhr | dpa

Ein brennender Rollator und Kinderwagen haben in der Nacht auf Samstag einen Treppenraum in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund stark verraucht. Das teilte die Dortmunder Feuerwehr am Samstag mit. Zuerst hatten die "Ruhr Nachrichten" berichtet. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden, mit einem Hochleistungslüfter wurde das Gebäude anschließend vom Rauch befreit. Verletzt wurde niemand.

In die Wohnungen drang kein Rauch, die Bewohner konnten darin bleiben. Einige Bewohner hielten sich laut Feuerwehr an den Fenstern auf und machten sich bemerkbar. Die Feuerwehr lobte die Hausbewohner, weil sie nicht versuchten, durch das verrauchte Treppenhaus nach draußen zu gelangen, sondern in ihren Wohnungen auf Anweisungen der Feuerwehr warteten. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.