Dortmund

Polizei Dortmund vor Derby: Genießen Sie das Spiel zu Hause

16.05.2020, 12:41 Uhr | dpa

Wenige Stunden vor dem heutigen Bundesliga-Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 hat die Dortmunder Polizei beide Fan-Lager nochmals eindringlich aufgefordert, daheim zu bleiben. "Das Derby #BVBS04 ohne Zuschauer stellt für uns eine neue, aber ähnlich komplexe Herausforderung dar wie ein reguläres Derby. Machen Sie es uns einfach und genießen das Spiel zu Hause oder unter Einhaltung aller Regeln in Ihrer Lieblingsgastronomie in #Dortmund", twitterte die Behörde.

Oberstes Ziel der Einsätze sei es, Menschenansammlungen zu verhindern. "Ob in der Stadt, am Stadion oder sonst wo. Wir wollen in der Pandemie-Eindämmung nicht wieder zurückfallen und erhöhte Infektionszahlen riskieren", hieß es in mehreren Tweets der Polizei.