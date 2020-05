Dortmund

Mann mit Bier, unter Drogen und ohne Führerschein erwischt

22.05.2020, 14:43 Uhr | dpa

Ziemlich viel falsch gemacht hat ein 27-jähriger Kleinlastwagenfahrer auf der A 45 bei Dortmund. Er fuhr in der Nacht zu Donnerstag mit Tempo 146 statt erlaubter 100 Stundenkilometer in eine Polizeikontrolle. Als die Beamten ihn anhielten, entdeckten sie eine geöffnete Bierflasche im Getränkehalter. Da der Mann zitterte und schwitzte, wurde er auch auf Drogen getestet - mit positivem Ergebnis. Schließlich stellte sich auch noch heraus, dass er falsche Personalien angegeben hatte und gar keinen Führerschein besaß. Er muss nun mit umfangreichen Ermittlungen rechnen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.