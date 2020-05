Dortmund

Schweinsteiger über Haaland: "Ihm traue ich sehr viel zu"

25.05.2020, 10:47 Uhr | dpa

Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski ist nach Ansicht von Bastian Schweinsteiger erst dann Weltklasse, wenn er den Titel in der Fußball-Königsklasse gewinnt. "Er braucht die Champions League", sagte der langjährige Bayern-Profi Schweinsteiger am Sonntagabend in der ARD-"Sportschau". Der inzwischen 35-Jährige sei gespannt, ob Lewandowski in den entscheidenden Spielen gegen europäische Top-Vereine die nötige Durchsetzungskraft habe.

Vor dem Top-Duell in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) fand Schweinsteiger zudem lobende Worte für Lewandowskis Torjäger-Kontrahenten Erling Haaland vom BVB. "Ihm traue ich sehr viel zu. Er ist ein sehr unbekümmerter, junger Spieler, der die Gier hat, auch jemandem weh zu tun - im Tor und in Zweikämpfen", sagte Schweinsteiger. Die Münchner gehen mit vier Punkten Vorsprung in das Gipfeltreffen des 28. Spieltags.