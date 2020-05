Dortmund

Kahn schließt aktuell Ausleihe von Torwart Nübel aus

31.05.2020, 22:00 Uhr | dpa

Der FC Bayern denkt aktuell nicht daran, Torwart Alexander Nübel nach seinem Wechsel vom FC Schalke 04 nach München auszuleihen. Diese Option sei "zum jetzigen Zeitpunkt absolut ausgeschlossen", sagte Vorstandsmitglied Oliver Kahn am Sonntag in der Sendung "Sky 90". Niemand denke an eine Ausleihe, erklärte Kahn: "Wir sind froh und zufrieden, dass Alexander zu uns kommt."

Der 23-jährige Nübel wechselt nach dieser Saison ablösefrei zum deutschen Rekordmeister, bei dem er sich für noch unabsehbare Zeit hinter Kapitän und Nationaltorhüter Manuel Neuer einreihen muss. "Ich würde einfach mal abwarten, wenn er zum FC Bayern kommt", meinte Kahn. Dann liefen die ersten Trainingseinheiten und ersten Spiele, "und dann lassen wir doch die Situation sich mal entwickeln".

Neuer hat seinen Vertrag erst kürzlich vorzeitig bis 2023 verlängert. Nübel wiederum hat beim Rekordmeister für fünf Jahre unterschrieben. Er solle sich "nach und nach zur Nummer 1 entwickeln", sagte Ex-Nationaltorhüter Kahn. Zu möglichen Einsatzgarantien für Nübel äußerte sich der Bayern-Vorstand nicht konkret. Die Verpflichtung des ehemaligen U21-Nationaltorwarts sei aber aus Sicht des Vereins "eine sinnvolle Entscheidung", sagte Kahn zu dem viel diskutierten Wechsel.