Herthas Dauerläufer Darida: Rekord gegen Dortmund

06.06.2020, 21:41 Uhr | dpa

Vladimir Darida von Hertha BSC hat am Samstagabend im Spiel bei Borussia Dortmund einen Rekord aufgestellt. Der 29 Jahre alte Tscheche lief laut des Datendienstleisters Opta im Verlauf der 0:1(0:0)-Niederlage insgesamt 14,65 Kilometer. Seit Beginn der Erfassung dieser Daten in der Saison 2013/14 hat demnach kein Bundesliga-Profi eine längere Distanz abgespult. "Das ist eine schöne Statistik, aber ich hätte lieber ein Tor in der Statistik gehabt", sagte der Berliner Mittelfeldspieler bei Sky.