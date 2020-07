Dortmund

Frau mit Spaten angegriffen und erstochen: Prozess beginnt

23.07.2020, 23:00 Uhr | dpa

Ein ungewöhnlicher Mordfall beschäftigt ab heute Morgen das Dortmunder Schwurgericht. Angeklagt ist ein 57-jähriger Mann aus Selm. Er soll seiner Ex-Frau am 7. Februar 2020 zunächst mit einem Spaten ins Gesicht geschlagen haben, als sie mit dem Fahrrad an ihm vorbeifuhr. Anschließend hat er die 54-Jährige laut Anklage in der Garage des ehemals gemeinsamen Wohnhauses in Selm im Kreis Unna erstochen. Der Angeklagte war am folgenden Tag neben der Leiche festgenommen worden. Im Falle einer Verurteilung wegen Mordes droht ihm lebenslange Haft. Die Richter haben für den Prozess insgesamt fünf Verhandlungstage bis zum 27. August angesetzt.