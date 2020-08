Dortmund

Mann von Stadtbahn überrollt

07.08.2020, 07:50 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Dortmund von einer Stadtbahn überrollt worden und gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war er am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Dortmunder Hafens in der Nordstadt aus bislang ungeklärter Ursache von einem Wagen der Stadtbahn erfasst, überrollt und eingeklemmt worden. Die Feuerwehr habe den Mann befreit. Er sei später im Krankenhaus verstorben, sagte ein Sprecher. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes kam es nach dem Unfall zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen in der Nähe des Hafens.