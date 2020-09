Dortmund

Weltkriegsmunition bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

09.09.2020, 19:48 Uhr | dpa

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Dortmund haben Polizisten neben einer größeren Menge verdächtiger Substanzen und verdächtigen Gegenständen auch Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Bei der am Mittwochmorgen begonnenen Aktion wurde am Abend eine Mine entdeckt, die Spezialisten sicher abtransportieren und kontrolliert sprengen sollten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Es werde deshalb ein Knall zu hören sein. Eine Gefahr bestehe für die Bevölkerung aber nicht, erklärte die Polizei. Den genauen Ort der Sprengung im Raum Lütgendortmund wollten die Einsatzkräfte nicht bekanntgeben. Die Uhrzeit stand zudem zunächst noch nicht fest.

Anlass für die Wohnungsdurchsuchung war der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz. "Dieser Verdacht bestätigte sich bei der Durchsuchung eines Mehrfamilienhauses", erklärte der Sprecher. Ein 68-jähriger Mann wurde als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Spezialisten der Feuerwehr sicherten und analysierten die von der Polizei entdeckten verdächtigen Substanzen. Auch Spezialisten des Landeskriminalamtes seien vor Ort im Einsatz. "Wir sind in einem sehr frühen Stadium", sagte der Sprecher auf die Frage, um welche Stoffe es sich handele. Es würden fortlaufend Materialien herausgetragen.

Der Einsatz in einer Reihenhaussiedlung könnte möglicherweise bis in die Nachtstunden hinein andauern. Die Durchsuchung durch Beamte der Bereitschaftspolizei, die 7.30 Uhr begann, habe sich in verschiedene Bereiche des Mehrfamilienhauses erstreckt, in dem der Mann wohne. Die Volksgartenstraße im Dortmunder Stadtteil Lütgendortmund sei wegen der Polizeiaktion wohl noch bis in die Nachtstunden gesperrt.