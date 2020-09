Bewohner in Gewahrsam

Polizei entdeckt weiteren Sprengstoff in Wohnhaus von 68-Jährigem

10.09.2020, 19:51 Uhr | dpa

In Dortmund hat die Polizei im Haus und in der Garage eines 68-Jährigen zahlreiche Waffen und verdächtige Substanzen gefunden. Nun haben die Beamten auch Sprengstoff entdeckt.

Bei der weiteren Durchsuchung eines Wohnhauses in Dortmund hat die Polizei am Donnerstag mehrere Kilogramm des Sprengstoffes TNT entdeckt. Schon am Mittwoch waren in dem Haus und einer Garage im Stadtteil Lütgendortmund zahlreiche Waffen und verdächtige Substanzen gefunden worden.

Der nun entdeckte Sprengstoff müsse abtransportiert und in den Abendstunden durch Kräfte des Landeskriminalamts und der Feuerwehr Dortmund kontrolliert gesprengt werden, teilte die Polizei in Dortmund mit. Den genauen Ort der Sprengung werde die Polizei nicht nennen, der Zeitpunkt stehe noch nicht fest.

Die Polizei wies darauf hin, dass am Abend "mehrere Knallgeräusche zu hören sein" würden. Eine Gefahr bestehe nicht. Die Durchsuchung solle auch am Freitag fortgeführt werden. Bereits am Mittwoch war eine in dem Haus entdeckte Mine gesprengt worden. Der 68-jährige Bewohner der Wohnung ist in Polizeigewahrsam.