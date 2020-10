Dortmund

Bahnmitarbeiter in Dortmund mit Regenschirm verprügelt

12.10.2020, 15:31 Uhr | dpa

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Mit einem Regenschirm hat am Sonntag ein bislang unbekannter Mann einen Mitarbeiter der Bahn im Dortmunder Hauptbahnhof verprügelt. Nach einem lautstarken Streit soll der Mann mehrmals mit dem Schirm auf den Kopf des 50-Jährigen geschlagen haben, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Anschließend soll der Unbekannte den Bahnmitarbeiter zu Boden gerissen und mit Fäusten auf ihn eingeprügelt haben. Dabei wurde der Bahnmitarbeiter verletzt. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt in Richtung Dortmunder Nordstadt. Die Bundespolizei sucht Zeugen der Tat und leitete ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.