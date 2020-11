Messerstecherei in Dortmund

Jugendliche töten Vater und verletzen Sohn

01.11.2020, 10:28 Uhr | t-online

Bei einer Auseinandersetzung in Dortmund haben Jugendliche einen Vater und seinen Sohn mit Messern angegriffen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Tötungsdeliktes.

In Dortmund am Bahnhof Hörde kam es in der Nacht zum Sonntag zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Im Verlauf wurden ein 41-jähriger Mann und sein 24-jähriger Sohn mit Messern schwer verletzt. Der Vater starb noch in der Nacht an seinen Verletzungen. Für seinen Sohn besteht aktuell keine Lebensgefahr.

Zwei 19-jährge Männer hatten sich daraufhin auf einer Polizeiwache gemeldet. Sie gaben an, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Die beiden wurden vorläufig festgenommen.