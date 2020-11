Dortmund

BVB befördert Ricken und macht ihn zum Direktor

10.11.2020, 14:35 Uhr | dpa

Dortmunds Lars Ricken steht vor dem Spiel an der Seitenlinie. Foto: picture alliance / Guido Kirchner/dpa (Quelle: dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Lars Ricken vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert und befördert den Ex-Profi vom Nachwuchskoordinator zum Direktor des Nachwuchsleistungszentrums. Wie der BVB am Dienstag bekanntgab, soll der 44-Jährige die neue Position ab dem 1. Januar 2021 übernehmen. Der gebürtige Dortmunder Ricken spielte von 1993 bis 2007 als Profi für den BVB, wurde dreimal deutscher Meister und schoss beim Champions-League-Sieg 1997 ein legendäres Tor im Finale. Seit 2008 ist er als Nachwuchskoordinator tätig, in der Zeit holten die Junioren-Mannschaften der Dortmunder sechs Meistertitel.

"Lars Ricken hat in den vergangenen Jahren großartige Arbeit geleistet. Dass wir seinen Vertrag langfristig verlängert haben und ihm ein Direktorat übertragen werden, ist Zeichen unserer Wertschätzung", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Manager Michael Zorc, einst Mitspieler Rickens, erklärte, die Bedeutung der Nachwuchsleistungszentren sei "in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und wird weiter zunehmen. Dass wir die gute Arbeit von Lars Ricken belohnen, ist folgerichtig." Ricken bedankte sich für das Vertrauen und erklärte: "Es war immer mein Ziel, möglichst lange und tief verwurzelt erfolgreich in diesem Verein arbeiten zu dürfen."