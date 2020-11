Dortmund

Nachbarschaftsstreit: Mann schießt mit Schreckschusspistole

12.11.2020, 14:07 Uhr | dpa

Ein 36 Jahre alter Dortmunder hat nach einem eskalierten Nachbarschaftsstreit in einem Mietshaus seine Kontrahentin bedroht und mit einer Schreckschusspistole geschossen. Die Frau rief die Polizei, der Mann kam in Polizeigewahrsam, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann habe nach dem Vorfall am Mittwochabend die Beamten mit "wenig Begeisterung" in die Wohnung gelassen und sich zunächst aggressiv gezeigt, hieß es in der Mitteilung. In seiner Wohnung seien mehrere Schreckschusswaffen, Reizgas und Drogen gefunden worden. Außerdem sei er mit rund 1,5 Promille deutlich alkoholisiert gewesen, so die Polizei.