Frankfurt am Main

Nächster Rückschlag: Dortmund nur 1:1 in Frankfurt

05.12.2020, 17:36 Uhr | dpa

Ohne Torjäger Erling Haaland hat Borussia Dortmund den nächsten Rückschlag im Titelkampf der Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen. Der Vizemeister kam am Samstag bei Eintracht Frankfurt nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und verpasste den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Daichi Kamada brachte die Hessen in der 9. Minute in Führung, nach dem Wechsel gelang Giovanni Reyna (56.) für den BVB nur noch der Ausgleich.

Dortmund musste neben Haaland kurzfristig auch auf die Defensivkräfte Raphaël Guerreiro (muskuläre Probleme) und Manuel Akanji (Kniebeschwerden) verzichten. Marco Reus und Thorgan Hazard saßen überraschend nur auf der Bank und kamen nicht zum Einsatz.