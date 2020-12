Dortmund

Mehr Tierbestattungen: Haustiere als Familienmitglied

20.12.2020, 08:47 Uhr | dpa

Eine Urne mit dem Relief einer Katze steht in einem Regal in einer Filiale der Tierbestattung. Foto: Harald Tittel/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Dortmund (dpa) - Mit dem wachsenden Stellenwert von Haustieren ist auch die Zahl der Tierbestatter und Friedhöfe für Hunde, Katzen und Kaninchen gestiegen. Rund 120 Tierfriedhöfe und 160 Tierbestatter gibt es inzwischen in Deutschland, berichtete der Bundesverband der Tierbestatter (BVT). Außerdem nahezu 30 Tierkrematorien, nachdem in Nord- und Süddeutschland zwei speziell für Pferde hinzugekommen seien. "Das Haustier wird immer mehr als Familienmitglied angesehen", sagte der BVT-Vorsitzende Martin Struck der Deutschen Presse-Agentur. Es werde daher nicht "entsorgt", sondern angemessen bestattet.

Eine Sprecherin der Dortmunder Friedhofsgärtner schilderte, an der letzten Ruhestätte für das geliebte Haustier werde in der Regel nicht gespart. Zu einem Tierfriedhof in der Ruhrgebietsstadt kommen manche Trauernde täglich, andere treffen sich regelmäßig, um sich am Grab des Lieblingstiers gegenseitig zu trösten.