Dortmund

Feuerwehr rettet mehrere Menschen aus verrauchtem Haus

23.12.2020, 08:53 Uhr | dpa

Die Feuerwehr hat in Dortmund mehrere Menschen aus einem verrauchten Gebäude gerettet. Den Einsatzkräften wurde am Dienstagabend ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Dort standen demnach zwei Kinderwagen in Brand. Der Rauch sei in die Wohnungen gezogen, so dass die Feuerwehr mehrere Bewohner mit einer Drehleiter aus dem Gebäude holen musste. Insgesamt seien 13 Personen vom Rettungsdienst begutachtet worden. Es sei aber niemand verletzt worden. Die Wohnungen seien nicht mehr bewohnbar.

Kurze Zeit später habe in 300 Metern Entfernung ein weiterer Kinderwagen in einem anderen Mehrfamilienhaus gebrannt. Ein Bewohner sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Alle anderen Hausbewohner konnten laut Feuerwehr in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens waren in beiden Fällen zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.