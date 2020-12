Dortmund

Dortmunder Klinik appelliert: Auf Feuerwerk verzichten

28.12.2020, 17:53 Uhr | dpa

Nach der Einlieferung eines Patienten mit schweren Verbrennungen appelliert das Klinikum Dortmund, zum Jahreswechsel keine illegalen Böller zu zünden. Laut Mitteilung der Klinik wurde der Mann nach einer Garagen-Explosion mit Verbrennung auf einem Viertel seiner Körperoberfläche eingeliefert. Die Behandlung werde Monate dauern, er werde sein Leben lang Narben behalten, hieß es. Der Mann soll illegale Böller benutzt haben.

"Wir befürchten, dass in diesem Jahr die Zahl der Böller-Verletzten steigt, da der offizielle Verkauf von Silvesterfeuerwerk in Deutschland ja für dieses Jahr abgesagt wurde und sich nun viele mit illegalen Böllern eindecken", sagte Jens-Peter Stahl, Direktor der Klinik für Unfallchirurgie. Jeder Bürger könne durch Verzicht auf Feuerwerk dazu beitragen, dass die durch die Corona-Krise angespannte Situation in den Kliniken nicht durch Böller-Opfer zusätzlich belastet werden.