Polizei warnt

Betrüger bieten "Corona-Impfstoff" am Telefon an

30.12.2020, 17:23 Uhr | t-online

Gleichzeitig mit dem Impfstart haben auch Telefonbetrüger eine neue Masche, mit der sie die Unsicherheit ihrer Opfer ausnutzen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Impfstoffverkäufern am Telefon.

Die Polizei in Dortmund warnt die Bürger vor Betrüger, die am Telefon Corona-Impfstoffe eines bekannten Herstellers anbieten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Das Landeskriminalamt betont, dass derzeit nur Impfungen in den Impfzentren, durch mobile Teams zur Versorgung in Alten- und Wohnheimen sowie eigenständige Impfungen des Krankenhauspersonals vorgenommen würden. Angebote von Betrügern, die von diesem Impfstrategien abweichen, könnten diese bereits entlarven.

In der kommenden Zeit ist laut LKA vermehrt mit Betrugsanrufen zu rechnen. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, aufmerksam zu sein und jeden Verdacht sofort zu melden. Auch soll laut der Pressemitteilung nicht auszuschließen sein, dass sich Betrüger als mutmaßliche Impfstoffverkäuferinnen und -verkäufer ausgeben und so versuchen, in Wohnungen und Häuser zu gelangen.