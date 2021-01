Dortmund

19-Jähriger nach Messerstichen im Park außer Lebensgefahr

25.01.2021, 13:10 Uhr | dpa

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in einem Park in Dortmund hat sich der Zustand eines 19-Jährigen stabilisiert. Er sei nach einer zweiten Notoperation auf dem Wege der Besserung, sagte Oberstaatsanwalt Carsten Dombert am Montag. Inwieweit er bereits vernommen werden konnte, war aber zunächst unklar. Der junge Mann war in der Nacht zu Sonntag in der Dortmunder Nordstadt von vier unbekannten Männern angegriffen und durch Messerstiche schwer verletzt worden. Die Polizei richtete eine Mordkomission ein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten am Montag an. Man gehe zurzeit mehreren Zeugenhinweisen nach, sagte der Staatsanwalt.