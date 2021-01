Dortmund

Großkreutz-Wechsel zum Sechstligisten Bövinghausen perfekt

26.01.2021, 14:33 Uhr | dpa

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz spielt künftig für einen Sechstligisten. Wie erwartet, unterschrieb der 32-Jährige am Dienstag einen bis zum 30. Juni 2023 datierten Vertrag beim Dortmunder Vorortclub TuS Bövinghausen. Das bestätigte Club-Chef Ajan Dzaferoski den "Ruhr Nachrichten".

Der in Dortmund geborene Großkreutz hatte seine Profikarriere am Sonntag nach Stationen in Ahlen, Dortmund, Istanbul, Stuttgart, Darmstadt und Uerdingen für beendet erklärt. Er gehörte zum deutschen Kader beim WM-Sieg 2014 in Brasilien. Mit dem BVB wurde er zweimal deutscher Meister (2011/2012), einmal Pokalsieger (2012) und stand 2013 im Champions-League-Finale.

In seinem Videoabschied vom Profifußball auf der Social-Media-Plattform Instagram hatte Großkreutz angekündigt: "Ich habe als kleiner Junge auf Asche in Eving beim VfL Kemminghausen angefangen. Jetzt möchte ich dorthin zurückkehren, wo ich hergekommen bin - zum Amateurfußball. Ich möchte mit Freunden spielen und die nächste Geschichte schreiben."