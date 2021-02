Dortmund

Hallen-Meisterschaften in Dortmund mit 250 Leichtathleten

20.02.2021, 01:26 Uhr | dpa

Die deutschen Leichtathleten ermitteln am Wochenende in Dortmund ihre Hallen-Meister. Bei den Titelkämpfen an diesem Samstag und Sonntag ist unter anderen Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo am Start; sie hofft auf den ersten Sieben-Meter-

Sprung in diesem Jahr.

In der Rudolf-Körnig-Halle geht es auch um die Tickets für die Europameisterschaften vom 4. bis 7. März in Torun/Polen. Etwa 250 Teilnehmer sind dabei, nur halb so viele wie sonst. Die Veranstaltung findet während der Corona-Pandemie unter strengen Hygienemaßnahmen und ohne Zuschauer statt.