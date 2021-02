Gelsenkirchen

BVB im Revierderby ohne Akanji, Bentaleb auf Schalker Bank

20.02.2021, 18:10 Uhr | dpa

Borussia Dortmund muss das Revierderby gegen den FC Schalke 04 an diesem Samstag (18.30 Uhr) ohne Manuel Akanji bestreiten. Wie der BVB kurz vor dem Anstoß mitteilte, fehlt der Schweizer Innenverteidiger wegen eines Faserrisses. Im Vergleich zum 3:2-Erfolg vor drei Tagen in Sevilla beorderte Trainer Edin Terzic in Thomas Delaney und Julian Brandt zwei neue Profis in die Startelf.

Beim FC Schalke sitzt der in der Vorwoche begnadigte Nabil Bentaleb zunächst nur auf den Bank, für ihn spielt Nassim Boujellab. Von dem Mittelfeldspieler erhoffe er sich "Spielfreude, Spielwitz und die Fähigkeit, nach vorne zu gehen und Tore zu schießen", sagte Trainer Christian Gross im TV-Sender Sky. "Es geht um sehr viel für uns, es geht um drei Punkte, die wollen wir unbedingt", ergänzte der Coach.