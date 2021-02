Dortmund

84-Jähriger fährt wohl bei Rot: Vierjähriger Junge tot

24.02.2021, 20:00 Uhr | dpa

In Dortmund ist am Mittwoch ein vier Jahre alter Junge bei Grün auf die Straße gelaufen und dort von einem Auto überfahren worden. Nach Polizeiangaben wurde der Wagen von einem 84-jährigen Dortmunder gesteuert. Er sei offenbar bei Rot über die Ampel gefahren. Der kleine Junge hatte mit seiner Mutter an der Ampel gewartet, bis diese für Fußgänger auf Grün umsprang, und war dann losgelaufen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam er ins Krankenhaus, wo er wenig später starb. Die Mutter wurde wegen eines schweren Schocks im Krankenhaus behandelt. Die Unfallermittlungen seien noch im Gange, teilte die Polizei mit.