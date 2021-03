Dortmund

THW-Trio und Flensburgs Golla kämpfen um Olympia-Ticket

01.03.2021, 16:07 Uhr | dpa

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat Steffen Weinhold, Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler (alle THW Kiel) sowie Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) in den Kader für das Olympia-Qualifikationsturnier vom 12. bis zum 14. März in Berlin berufen. Gegen Schweden, Slowenien und Algerien kämpft die deutsche Auswahl um eines von zwei Tickets für die Spiele in Tokio.

Das THW-Trio hatte im Januar aus privaten Gründen auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Ägypten verzichtet. Jetzt holte Gislason die "Zebras" zurück: "Das sind drei Spieler, die schon sehr lange im Deckungsverbund zusammenspielen. Damit haben wir wieder einen Innenblock, der zu den besten der Welt gehört", sagte der 61-jährige Isländer am Montag. Der Flensburger Kreisläufer Golla gehörte in Ägypten zu den Lichtblicken im deutschen Team, das mit Rang zwölf die schlechteste Platzierung in der WM-Geschichte erreicht hatte.