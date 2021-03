Mönchengladbach

BVB mit Hitz und Delaney, sieben Wechsel bei Gladbach

02.03.2021, 20:15 Uhr | dpa

Borussia Dortmund startet auch im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Borussia Mönchengladbach mit Marwin Hitz im Tor. Trainer Edin Terzic setzte den 30 Jahre alten eigentlichen Stammkeeper Roman Bürki am Dienstagabend erneut nur auf die Bank. Stellvertreter Hitz hatte bislang im Pokal ohnehin gespielt, zuletzt aber auch in der Liga den Vorzug vor seinem Schweizer Landsmann Bürki bekommen. Rechtzeitig wieder fit wurde auch Thomas Delaney, der zuletzt an einem fiebrigen Infekt gelitten hatte.

Bei den Gladbachern steht wie angekündigt Tobias Sippel im Tor, der bislang ebenfalls jedes Gladbacher Pokalspiel in dieser Saison absolviert hatte. Stammkeeper Yann Sommer sitzt ebenso auf der Bank wie zunächst auch Mittelfeldspieler Denis Zakaria. Im Vergleich zum 2:3 am Samstagabend bei RB Leipzig bringt Gladbach-Coach Marco Rose, der im Sommer zum BVB wechselt, insgesamt sieben neue Spieler in seine Anfangself. In Leipzig hatte Rose einige Stammkräfte für den Pokal-Hit geschont.