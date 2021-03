Dortmund

BVB gegen Sevilla wohl ohne Guerreiro: Haaland wieder fit

08.03.2021, 11:37 Uhr | dpa

Außenverteidiger Raphael Guerreiro hat das Abschlusstraining von Borussia Dortmund vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla verpasst. Damit dürfte der Portugiese für das Spiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) ausfallen. Guerreiro hatte schon beim 2:4 bei Bayern München am Samstagabend gefehlt. Darüber hinaus stehen dem Fußball-Bundesligisten am Dienstag auch Jadon Sancho und Giovanni Reyna nicht zur Verfügung.

Dagegen kann BVB-Trainer Edin Terzic mit Erling Haaland planen. Die Fersenprobleme des Torjägers, die in München zu seiner Auswechslung geführt hatten, scheinen überwunden. Nach dem 3:2-Erfolg vor drei Wochen im Hinspiel bietet sich der Borussia die große Chance auf den ersten Einzug in das Viertelfinale der europäischen Königsklasse seit 2017.