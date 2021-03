Dortmund

Land zu Dortmund: Keine Kita- oder Schulschließung

19.03.2021, 18:25 Uhr | dpa

Schulen und Kitas bleiben in Dortmund vorerst geöffnet. Das Land habe einen Antrag auf Schließung in der kommenden Woche am Freitag abgelehnt, wie die Stadt Dortmund mitteilte. Damit gebe es weiterhin Wechsel-Präsenzunterricht und Kindertagesbetreuung. Wegen steigender Inzidenzwerte in der Ruhrgebietsstadt wollte der Dortmunder Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) ab Montag Schulen und Kitas wieder schließen.

Am Nachmittag hatte es nach einer technischen Panne Verwirrung um die angestrebte Schließung gegeben. Es sei ein Schreiben in Umlauf geraten, in dem fälschlicherweise von einem Kita-Betretungsverbot ab Montag die Rede sei. Tatsächlich hatte das Land zu diesem Zeitpunkt aber über den Antrag der Stadt noch nicht entschieden, stellte die Stadt klar.

Ein Kita-Träger habe aus einem technischen Versehen einen nur zur internen Verwendung vorsorglich verfassten Entwurf des städtischen Jugendamtes rausgeschickt, erläuterte eine Stadt-Sprecherin. Einige Eltern habe dadurch die falsche Info erreicht, dass die Kitas am Montag geschossen seien. Die Falschmeldung habe sich auch in sozialen Netzwerken verbreitet. Das Jugendamt-Schreiben sei aber mit einem Sperrvermerk versehen gewesen, dass eine Veröffentlichung ausdrücklich nur im Falle einer Landesentscheidung für eine Kita-Schließung erfolgen solle.