Einsatz am Wall

Polizei kontrolliert Raser und Autotuner in Dortmund

29.03.2021, 08:56 Uhr | dpa

Großkontrolle am Wochenende in Dortmund: Die Polizei ist gegen Raser und illegale Autotuner vorgegangen. Über 700 Personen wurden kontrolliert.



Erneut hat die Dortmunder Polizei gegen Raser und illegale Autotuner hart durchgegriffen. In den Nächten zu Samstag und Sonntag wurden an den Treffpunkten der Szene im Stadtgebiet insgesamt 479 Fahrzeuge und 720 Personen kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Dabei verhängten die Beamten 120 Platzverweise. Es gab 104 Anzeigen, davon etliche aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung. Vier Autos wurden sichergestellt.

In beiden Nächten hatte die Polizei mehrere Kontrollstellen am Wall eingerichtet, der in der Szene beliebten Ringstraße. Später wurden Raser und Tuner auch am Phoenixsee gefilzt, wo Anwohner sich wiederholt über Lärmbelästigung durch aufheulende Motoren und laute Fahrgeräusche beschwert hatten. Durch die Polizeimaßnahmen endete der Spuk in den frühen Morgenstunden.