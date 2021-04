Dortmund

BVB-Handballerinnen in Quarantäne: Spiel abgesagt

02.04.2021, 16:49 Uhr | dpa

Die für Karsamstag vorgesehene Bundesligapartie der Handballerinnen von Borussia Dortmund gegen die HSG Blomberg-Lippe wurde wegen eines positiven Corona-Tests abgesagt. Wie der BVB am Karfreitag mitteilte, befinde sich das Team in Quarantäne, da eine Spielerin von Bietigheim nach dem Spiel gegen Dortmund am Mittwoch positiv getestet wurde.

Zwar seien alle Tests der BVB-Spielerinnen negativ ausgefallen, dennoch muss das Team nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt zur Sicherheit voraussichtlich mindestens zehn Tage in Quarantäne verbringen. Damit ist auch die Austragung für die am 10. April terminierte Partie der BVB-Frauen gegen den Thüringer HC gefährdet.