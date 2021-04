Dortmund

Hunderte bei Abschlusskundgebung von Ostermarsch in Dortmund

05.04.2021, 15:52 Uhr | dpa

Mit einer Abschlusskundgebung in Dortmund ist der Ostermarsch Rhein-Ruhr am Montag zu Ende gegangen. Unter dem Motto "Abrüsten statt Aufrüsten" hatten sich zahlreiche Teilnehmer im Stadtzentrum getroffen. Laut Veranstalter sind rund 250 Menschen zusammengekommen. Zuvor hatte es bereits eine Auftaktkundgebung im Stadtteil Dorstfeld gegeben. Es sei alles friedlich gewesen, wie die Polizei mitteilte.

Eine ursprünglich geplante österliche Friedensandacht konnte nach Veranstalter-Angaben in Dortmund wegen der Corona-Inzidenzzahlen nicht vor Ort stattfinden. Die Andacht sei aufgezeichnet worden und auf Youtube zu sehen.

Der Ostermarsch Rhein-Ruhr ist die größte Veranstaltung der pazifistischen Bewegung in NRW an den Ostertagen. Der Marsch begann am Samstag mit einer Kundgebung in Dortmund, gefolgt von einer Fahrradetappe durch das Ruhrgebiet am Ostersonntag.